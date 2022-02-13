Хамзат Чимаев: «По Рахмонову сколько раз попали? А по мне?»

Шведско-российский боец UFC Хамзат Чимаев в интервью «СЭ» оценил уровень казахстанца Шавката Рахмонова.

На счету 27-летнего Чимаева четыре победы в четырех боях UFC, у 27-летнего Рахмонова — три победы в трех боях UFC.

— Видели ли вы выступления Рахмонова? У него 15 финишей подряд, больше всех в ростере. Считаете ли, что он такой же боец новой суперволны, как и вы?

— Кому как считать. Я думаю, достойный парень. Если 15 боев и 15 финишей — непростой парень. Как-то так. Достойный.

— Он достоин того же хайпа, какой у вас?

— Хайп? Хайп — не знаю. Но я работаю. Все понимают мой уровень. И понимают уровень Шавката. По мне никто не попал за четыре боя [в UFC]. По Шавкату попали в бою?

— Ну...

— Только попали — в одном бою?

— Я не считаю.

— Ну да. По мне попадали? Ни одного удара не попали в UFC. Поэтому понятен уровень, можно сказать.

— Видели хотя бы один бой Рахмонова?

— Особо не видел. Сейчас UFC последнего [боя Рахмонова] закинул, или пацаны какие-то. В группе видел. С разворота он ударил, достойно выиграл (5 февраля Рахмонов нокаутировал Карлстона Харриса. — Прим. «СЭ»). Поздравляю пацана.