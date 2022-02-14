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Сегодня, 17:26

Эдуард Вартанян примет участие в «Гран-при» легковесов ACA

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский боец ММА Эдуард Вартанян Львиное Сердце примет участие в «Гран-при» легковесов ACA, которое стартует весной этого года, сообщает пресс-служба организации.

Вартанян, ранее выступающий в ACA, подписал контракт на участие в «Гран-при». На счету 30-летнего бойца 22 победы при 4 поражениях.

Ранее организация уже объявила первого участника «Гран-при» — казахстанца Артема Резников. Состав пар будет определен в результате жеребьевки.

Суммарный призовой фонд турнира составит свыше 800 тысяч долларов.

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