Порье уверен в своей победе над Нурмагомедовым
Американский боец UFC Дастин Порье перед поединком с россиянином Хабибом Нурмагомедовым заявил, что уверен в себе и в своих силах.
Бой пройдет в столице ОАЭ 7 сентября. На кону — титул чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), который с апреля 2018 года принадлежит Нурмагомедову. Порье — временный чемпион в данной весовой категории.
В активе 30-летнего Нурмагомедов — 27 побед и 0 поражений в ММА. У 30-летнего Порье — 25 побед, 5 поражений.
— Я сделал выводы из предыдущих боев и приложу максимум усилий ради победы. Я уверен в себе и в своих возможностях, чтобы победить, — сказал Порье в интервью Sport360.
Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.