Порье уверен в своей победе над Нурмагомедовым

Американский боец UFC Дастин Порье перед поединком с россиянином Хабибом Нурмагомедовым заявил, что уверен в себе и в своих силах.

Бой пройдет в столице ОАЭ 7 сентября. На кону — титул чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), который с апреля 2018 года принадлежит Нурмагомедову. Порье — временный чемпион в данной весовой категории.

В активе 30-летнего Нурмагомедов — 27 побед и 0 поражений в ММА. У 30-летнего Порье — 25 побед, 5 поражений.

— Я сделал выводы из предыдущих боев и приложу максимум усилий ради победы. Я уверен в себе и в своих возможностях, чтобы победить, — сказал Порье в интервью Sport360.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.