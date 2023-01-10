Бенил Дариуш посоветовал Порье завершить карьеру. Дастин ответил

Четвертый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Бенил Дариуш (22-4) высмеял слова Дастина Порье (29-7) о том, что ему не интересен бой с Дариушем.

«Я бы хотел знать, что ему во мне не нравится? Разве мои бои скучные? Или я не дотягиваю по навыкам? Или у меня нет имени? — спросил Дариуш в интервью Submission Radio. — Потому что если он отказывается драться со мной, потому что у меня нет громкого имени, то ему, как бы выразиться помягче, следует подумать о завершении карьеры. Если ты ищешь поединков с бойцами с громким именем, то у тебя проблемы. В топ выходят голодные псы. Они голодные и они хотят крови.

В нашем дивизионе осталось не так уж и много Майклов Чендлеров. Сколько еще таких боев ты хочешь получить? Рано или поздно тебе придется встретиться с голодными псами, и я на передовой. Так что-либо ты идешь навстречу, либо занимайся чем-нибудь другим».

«Спасибо за совет, Бенни! — ответил Порье в Twitter. — Я приму это к сведению. Не уверен, есть ли у тебя острый соус, но для тебя я сделаю бесплатную доставку!»

Дариуш в прошлом бою победил Матеуша Гамрота (21-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Порье в прошлом бою победил Майкла Чендлера (23-8) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.