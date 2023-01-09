Гаджиев: «Мне кажется, Хабиб бы мог себя здорово в футболе проявить, как функционер»

Российский промоутер, президент AMC Fight Nigths Global Камил Гаджиев поделился мнением о том, кем бы мог дальше стать Хабиб Нурмагомедов.

— Кем бы мог дальше стать Хабиб Нурмагомедов?

— Мне кажется, он бы мог себя здорово в футболе проявить, как функционер. У него очень глубокие знания в футболе.

— У него есть какие-то амбиции, он много раз говорил насчет футбола.

— Ну вот видите, значит, я не оригинален.

— Многие сватают в политику.

— Не, я не думаю. Давайте разделять. Есть политика, есть общественная деятельность. Как общественный деятель он точно будет таким заниматься. Насчет политики, не думаю, что в ближайшие десять лет. Просто в это надо погружаться. Он не хочет делать что-то так себе, хочет делать хорошо. Он точно созрел для покупки футбольного клуба.

— Как это скажется на мире единоборств?

— Иногда уходит какой-то человек из индустрии и, кажется, что все пропало. Потом привыкают все, перезагружаются и начинают воспитывать новых героев. Ну не будет Хабиба, будет Махачев, будет кто-то еще.

— Махачев во многом зависит от Хабиба, как от наставника.

— Хабиб же не убежал, он просто немного сменил ракурс.

— На ближайшем бою его с ним не будет.

— Не знаю. Может, не будет, а, может — будет. Если не будет, то позвонит и скажет, что надо делать.