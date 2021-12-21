Пономарев: «Федор был зол тем, как я вел бой с Газиевым. Говорит, что нужны умные бои»
Российский супертяжеловес Григорий Пономарев после победы над иранцем Алирезы Сафара рассказал, как его тренер, легендарный боец ММА Федор Емельяненко, отреагировал на поражение от Шамиля Газиева.
«Если появится свободное время у Федора Емельяненко, то он будет в моем углу, — сказал Пономарев в интервью «СЭ». — Не думаю, что он откажет мне. Все равно мы частичка команды. Тем более как он со мной общается, подсказывает мне уже как родному человеку. Уже на уровне [остальных] пацанов начинаю двигаться. Уже конкретно подсказывает, как нужно работать и так далее».
«Самая главная подсказка перед этим боем? Говорит: «Нужны умные бои. Сила есть, функционала неплохая сейчас. Все есть. Умные победы нужны, а не просто — разбежался, снес и забил». Я с ним согласен».
«Был ли Федор Емельяненко зол на меня после поражения от Газиева? Не то чтобы на меня, а на мое ведение боя, потому что он видел, над чем я работал, что я работал, и что я ничего не сделал. За это он только был зол».
Пономарев техническим нокаутом выиграл у Сафара на турнире AMC Fight Nights 107, который проходил 20 декабря в Минске. В сентябре на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи Пономарев потерпел поражение от Шамиля Газиева техническим нокаутом.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю