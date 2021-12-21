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Ученик Федора Емельяненко Пономарев нокаутом выиграл у Сафара в Минске

13:05
Григорий Пономарев. Фото Instagram
Григорий Пономарев. Фото Instagram

Ученик легендарного Федора Емельяненко Григорий Пономарев техническим нокаутом выиграл у соперника из Ирана Алирезы Сафара. Бойцы встретились на турнире AMC Fight Nights 107, который проходил 20 декабря в Минске.

Теперь на счету 26-летнего супертяжеловеса (перед боем показал на весах 124,7 кг) 3 победы и 1 поражение. После победы Пономарев заявил о желании подраться за чемпионский пояс AMC Fight Nights.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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