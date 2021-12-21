Шлеменко и Исмаилов получат на двоих более 25 млн рублей за бой в RCC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев утверждает, что средневесы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов получат на двоих более 25 млн рублей за бой в лиге RCC.

«Я бы им на двоих дал 25 миллионов. В этом случае мы бы как организация заработали. RCC дали больше, насколько я знаю. Если у кого-то есть лишние деньги, можно и по 50 миллионов дать», — сказал Гаджиев в интервью «СЭ».

Ожидается, что поединок Шлеменко — Исмаилов состоится в июне-июле в Екатеринбурге на одном из турниров лиги RCC. Победитель этой пары встретится с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым.

Ранее Шлеменко в интервью «СЭ» заявил, что он и Исмаилов заработают самые большие гонорары в карьере.