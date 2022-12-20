Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:39

Пауло Коста: «UFC мне не заплатили. Я не буду драться с Уиттакером»

Полусредневес UFC Пауло Коста сделал заявление после отмены его боя с Робертом Уиттакером
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полусредневес UFC Пауло Коста (14-2) сделал заявление после отмены его боя с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером (24-6) на UFC 284.

«Ребята, мне жаль Роберта, потому что UFC не сказали ему всей правды. Лол, ты этого не заслуживаешь. Бро, прости, я не буду драться с тобой в Перте. Они вставляют наш бой в афишу только ради продажи билетов. Ты должен это понимать. Они не заплатили мне, я не буду драться! И это не шутка», — написал бразильский боец в Twitter.

Уиттакер и Коста должны были подраться 11 февраля 2023-го на UFC 284 в Перте, Австралия.

0
Читайте также
Рэпер Дрейк сделал ставку на Аргентину в финале ЧМ-2022 и проиграл 1 миллион долларов
Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: суперфинал ЧМ-2022
Военкор Коц рассказал о проблемах ВСУ из-за гибели иностранных наемников
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Министры энергетики стран Евросоюза согласовали лимит цен на газ на уровне €180
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

О'Мэлли рассказал, почему его нельзя сравнивать с Пимблеттом
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости