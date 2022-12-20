Исмагулов объяснил, почему не пожал руку Царукяну после боя

Топовый легковес UFC Дамир Исмагулов (24-2) сделал первое заявление после первого поражения в UFC от Армана Царукяна (19-3).

«Прошло несколько дней с момента боя. Бой, к сожалению, проиграл, — начал Исмагулов в видеообращении, опубликованном в соцсетях. — Хотелось бы сказать пару слов по этому поводу. Во-первых, хочу поблагодарить всех людей, которые меня поддерживают, кто переживает. Я вижу, как люди пишут, спрашивают. Также много тех, кто отзывается негативно. Даже есть казахи. Всем рахмет, кто переживает, поддерживает. Те, кто хейтят… собаки лают — караван идет.

По поводу боя. Вы видели, я был сам не свой. К сожалению, болезнь не дала мне восстановиться, нормально выступить. Возможно, надо было и сняться с боя, было тяжело. Но характер бойца не позволяет это сделать. Никаких оправданий. Я вышел, дрался до конца, готов был победить, но, к сожалению, не получилось, и бой проигран.

Да, я ушел, не пожал руку, но это не проявление неуважения — просто я не люблю проигрывать. Я ушел, потому что был расстроен. Но затем мы с Арманом пообщались, я его поздравил, поэтому только уважение. Он хороший спортсмен, показывает хороший результат. Является топом. Он сказал, что выступил на 50 процентов своих возможностей, поэтому было бы отлично, если бы он показал себя на 100 процентов. В 2023 году, если будет второй шанс, я уверен, что бой пройдет по-другому.

Я знаю себя, знаю свой уровень, я по-прежнему уверен. Здесь, конечно, самоуверенность моя сыграла не в мою пользу. Возможно, надо было сняться. Никаких оправданий, бой проигран. Да, упал. Я обычный человек и спортсмен. Упал, отряхнулся, пошел дальше. Таков наш вид спорта. Спортсмены прославляют свой народ. Я действительно хотел показать, что есть такой маленький народ, но с большой историей, и у меня еще будет возможность. Сейчас Саят (менеджер. — Прим. «СЭ») что-то решает, поэтому посмотрим, как все сложится дальше»

Царукян одержал победу над Исмагуловым единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.