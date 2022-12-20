О'Мэлли рассказал, почему его нельзя сравнивать с Пимблеттом

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что он, в отличие от Пэдди Пимблетта (20-3), дрался с одним из лучших бойцов дивизиона.

«Чувак, я дрался с Петром Яном — убийцей номер один, — отметил О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Джаред Гордон хорош, но даже не сравнивайте его уровень и уровень Яна. Мне любопытно пересмотреть этот бой (Гордона и Пимблетта. — Прим. «СЭ»). Потому что даже Джо Роган сказал, что он пересмотрел мой бой с Яном и увидел мою победу в первом и третьем раундах. Но, пересмотрев бой Гордона и Пэдди, отдадите ли вы победу Пэдди?»

Пимблетт победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

О'Мэлли одержал победу раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) над Петром Яном (16-4). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.