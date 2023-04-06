Масвидаль и Холланд вступили в отеле в перепалку в преддверии UFC 287

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-16) и Кевин Холланд (23-9) в гостинице вступили в жаркую перепалку друг с другом. Причина конфликта не раскрывается.

«После этого они, вероятно, опять в последний момент поменяют мне соперника», — написал Холланд в соцсетях, вспоминая конфликт с Хамзатом Чимаевым (12-0) на UFC 279.

Масвидаль подерется с Гилбертом Бернсом (21-5), а Холланд — с Сантьяго Понциниббио (29-6). Оба боя состоятся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.