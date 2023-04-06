Вадим Немков: «UFC предложили меньше денег, чем Bellator»

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (15-2) заявил, что подписал контракт с Bellator на два года и четыре боя.

«Когда я выиграл у Бейдера, у меня должна была быть одна защита по контракту, — сказал Немков в интервью Игорю Лазорину. — Потом устроили Гран-при и я подписал новый контракт. Контракт именно на Гран-при. Гран-при закончилось, и у меня тот бой, что остался после Бейдера, должен был состояться. А пока у меня есть бой, UFC или другая организация не могут на меня выйти с конкретным предложением.

Мне [UFC] предложили кое-что, но это было меньше, чем-то, что предложил Bellator. Да, финансы перевесили. Я подписал контракт с Bellator на два года и четыре боя. Посмотрим [на счет UFC]. Нужно отработать этот контракт, чтобы все победы были, тогда уже можно смотреть, кто, что и сколько предложит. Деньги имеют большое значение».

Немков в прошлом бою победил Кори Андерсона (16-6) единогласным решением судей и защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Бой состоялся 18 ноября 2022-го на Bellator 288 в Чикаго, США.