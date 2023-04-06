Экс-боец UFC собрал 100 тысяч долларов на операцию на мозге своей дочери

Легковес PFL и экс-боец UFC Стиви Рэй (25-11) подтвердил, что ему, при поддержке неравнодушных людей, удалось собрать 100 тысяч долларов на операцию на головном мозге своей дочери.

«У нее эпилепсия, требуется операция на мозге, — сказал Рэй в интервью MMA News. — Мы хотим получить консультацию у частного хирурга в Лондоне, но мы уже несколько раз возвращались к этому вопросу. Нам предложили операцию в больнице для больных детей 25 мая».

Ранее Рэй и его жена создали страницу на GoFundMe, чтобы собрать деньги на медицинские расходы. На данный момент удалось собрать около 120 тысяч долларов. В числе тех, кто сделал пожертвование, были Дастин Порье (29-7), Дана Уайт и руководство лиги PFL.