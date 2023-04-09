Гилберт Бернс обвинил Масвидаля в использовании лосьона: «Он был чертовски скользким»

Полусредневес UFC Гилберт Бернс (22-5) уверен, что Хорхе Масвидаль (35-17) использовал лосьон для кожи, чтобы бразильцу было тяжелее работать с ним в партере.

«Этот парень был чертовски скользким, — сказал Бернс на пресс-конференции UFC. — Это старый трюк с лосьоном прямиком из Майами. 1000 процентов, что он использовал лосьон. Я знаю, что эти парни любят выбрасывать такие трюки. Я не говорю, что он мог использовать лосьон, я утверждаю, что он его использовал. Он был нереально скользким. Вы можете приглядеться и увидеть, насколько яркая его кожа.

Как он это сделал? Он проснулся в день боя, принял душ и нанес на тело много лосьона. Кожа это впитывает. Затем ты повторяешь процедуру через три часа. Когда в бою ты начинаешь потеть, ты становишься чертовски скользким".

Бернс победил Масвидаля единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.