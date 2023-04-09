Гаджиев: «Масвидаль — средний боец, но его победа над Аскреном реально вошла в историю»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о вкладе американского бойца Хорхе Масвидаля в историю ММА.

«Какие впечатления у меня оставил Масвидаль? Средний боец, но при этом достаточно яркий с медийной точки зрения. Ну и, конечно, его победа над Аскреном реально вошла в историю, это был главный поединок в его карьере. В целом, я бы не сказал, что Масвидаль — боец выше среднего класса, фактически он проиграет любому топу полусреднего веса. Если посмотреть его статистику, то именно это мы и увидим», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Масвидаль объявил о завершении карьеры после поражения от бразильца Гилберта Бернса на турнире UFC 287. Американец дебютировал в ММА в 2003 году в возрасте 18 лет. На его счету 35 побед и 17 поражений.