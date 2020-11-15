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Политик Носов сообщил подробности задержания Яндиева: «Пришел ОМОН»

19:38
Сотрудники ОМОН. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сотрудники ОМОН. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший депутат Госдумы, бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо Дмитрий Носов сообщил подробности задержания бойца ММА Адама Яндиева. По его словам, за подозреваемым приехали сотрудники ОМОНа.

«За Яндиевым пришел ОМОН», — написал Носов в сториз Instagram.

В пятницу после турнира ММА в Лужниках Яндиев избил другого бойца Сергея Харитонова. 40-летнему спортсмену потребовалась медицинская помощь. Позже стало известно, что у Харитонова проблемы с правым глазом и перелом носа.

Сообщалось, что причиной конфликта стал финансовый спор — Яндиев задолжал Харитонову не менее миллиона рублей.

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