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Сегодня, 16:00

Полина Емельяненко: «Федору, видимо, проще не общаться и вычеркнуть брата из жизни»

Алла Шишкина
Колумнист
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Федор и Александр Емельяненко.
Фото архив «СЭ»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Полины Емельяненко, супруги известного бойца ММА Александра Емельяненко. Полина рассказала, почему ее муж не налаживает отношения со старшим братом Федором — у двух титулованных спортсменов давний конфликт.

— Как ты думаешь, почему у таких близких, родных людей так все сложилось?

— Произошел какой-то разлад, и они не смогли помириться, вернуть все назад, — говорит Полина.

— Не знаешь, что произошло?

— Знаю, но не хотела бы об этом говорить. Пусть это будет их тема. Думаю, все видели, слышали и много знают про их конфликт или не конфликт... Просто люди решили не общаться.

— Ты понимаешь, что это сложно, когда такой близкий человек — не просто друг, а родная кровь — и не общается. Можешь представить себя на их месте?

— Я бы так не смогла. Быстро отхожу и вообще не сильно обидчивая. Не знаю, как так можно. Думаю, в принципе, это решение Федора. Если бы он сделал попытки, то Саша бы точно пошел навстречу. Муж тоже не может долго хранить какую-то обиду. Ему легче помириться, считаю. А Феде, видимо, проще не общаться и вычеркнуть брата из жизни. Это тоже выбор. У него — вот такой.

Источник: https://youtu.be/5_uxQCNz1KY
Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
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