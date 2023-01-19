Жена Александра Емельяненко — о жизни с мужем в Москве: «Квартиру оставим. И купим вторую»
Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Полины Емельяненко, супруги известного бойца ММА Александра Емельяненко. Полина рассказала, как устроен их быт в российской столице.
— Где вы с Сашей сейчас живете? — вопрос Полине.
— На съемной квартире.
— Почему на съемной?
— Потому что в нашей собственной идет ремонт, который все никак не закончим.
— Ремонт — это вообще сложная тема.
— Плюс мы думаем его не заканчивать, пока бросить его, потому что хотим купить квартиру побольше.
— А, то есть вы начали делать ремонт в одной квартире, а потом решили, что продадите ее и купите другую?
— Нет, ту квартиру мы оставим. Просто купим вторую.
— А зачем? Для детей?
— Да, для детей.
— Уже хочешь?
— Да, уже хочется.
— Когда ждать?
— Как только — так сразу, уже работаем над этим.