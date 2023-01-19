Гловер Тейшейра: «Еще до того, как я попал в UFC, люди советовали мне завершить карьеру»

43-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-8) скептически относится к мнению людей, считающих, что он прошел свой пик.

«Еще до того, как я попал в UFC, люди говорили: «Ты не в лучшей форме», — сказал Тейшейра на пресс-конференции UFC. — Это было тогда, когда я жил в Бразилии и ждал получения грин-карты. Люди говорили: «Твой пик прошел, и ты идешь в UFC. Тебе стоит задуматься о завершении карьеры». Я же всегда смотрел на таких, как Рэнди Кутюр и Дэн Хендерсон. Они были возрастными бойцами. Сейчас я дерусь на высочайшем уровне, провел лучший бой года и завоевал титул в 42 года. Надеюсь, в 43 года я вновь завоюю титул и войду в историю. Мне нравится мотивировать молодежь».

Тейшейра и Джамал Хилл (11-1) встретятся в бою за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе. Бой состоится 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.