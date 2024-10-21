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Сегодня, 16:10

Поединок Минеев — Штырков может пройти в феврале 2025 года

Алина Савинова
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Поединок между российскими бойцами Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым может состояться в феврале 2025 года.

«Сторона Штыркова хочет провести бой в феврале следующего года. Но все зависит от восстановления Владимира», — приводит ТАСС слова представителя команды Минеева.

В июле этого года Минеев одержал победу над соотечественником Магомедом Исмаиловым в поединке по боксу единогласным решением. Позднее выяснилось, что боец получил перелом пальца. В настоящий момент Минеев восстанавливается после операции.

Штырков в минувшие выходные досрочно победил Хадиса Ибрагимова в главном поединке турнира RCC 20 в Екатеринбурге.

Источник: ТАСС
Владимир Минеев
Иван Штырков
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