Кравцов заявил, что лига Hardcore уйдет в Союз ММА России

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов рассказал о будущем лиги Hardcore.

Я общался с представителем Анатолия Сульянова по спортивной части, не буду называть его фамилию. Он сказал, что лига уходит на перчатки (ММА) и в Союз ММА России. Мне предоставили такую информацию — за что купил, за то и продаю. Теперь это ММА в стойке. Если они собрались устраивать мероприятие по правилам кулачных боев или бокса, то его может не быть. Это не позволят сделать чисто физически. Не думаю, что они будут нарушать законы», — цитирует Кравцова MMA.Metaratings.

14 октября стало известно, что Федерация бокса России отозвала лицензию у Hardcore в связи с неоднократными нарушениями регламента.