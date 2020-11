Победная лезгинка Шевченко после защиты титула. Видео

Валентина Шевченко после четвертой защиты титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе станцевала традиционную лезгинку.

Представительница Киргизии по очкам единогласным решением судей победила бразильскую соперницу Дженнифер Майя.

На счету 32-летней Валентины Шевченко 19 побед и 3 поражения в UFC.

The victory dance. Breathe it in #UFC255 pic.twitter.com/Pzx1UZjLHD