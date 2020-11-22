Победная лезгинка Шевченко после защиты титула. Видео
08:48
Валентина Шевченко после четвертой защиты титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе станцевала традиционную лезгинку.
Представительница Киргизии по очкам единогласным решением судей победила бразильскую соперницу Дженнифер Майя.
На счету 32-летней Валентины Шевченко 19 побед и 3 поражения в UFC.
The victory dance. Breathe it in #UFC255 pic.twitter.com/Pzx1UZjLHD— Frog! (@WaltFrogman) November 22, 2020
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