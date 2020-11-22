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Победная лезгинка Шевченко после защиты титула. Видео

08:48
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Валентина Шевченко после четвертой защиты титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе станцевала традиционную лезгинку.

Представительница Киргизии по очкам единогласным решением судей победила бразильскую соперницу Дженнифер Майя.

На счету 32-летней Валентины Шевченко 19 побед и 3 поражения в UFC.

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