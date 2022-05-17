Телохранитель рэпера Моргенштерна подерется на турнире AMC Fight Nights 112 в Москве

Телохранитель рэпера Моргенштерна* Азиз Аминович выступит на турнире AMC Fight Nights 112. Об этом сообщил президент лиги Камил Гаджиев.

«Мы думали, что Азиз подерется с Мишей Кокляевым, — сказал Гаджиев на пресс-конференции AMC Fight Nights. — Просто Азиз близко дружит с Моргенштерном, а Моргенштерн близко дружит с Азизом. И что-то было в сторону Моргенштерна от Кокляева и так далее. Азиз приходит к нам и говорит: «Я хочу зарубиться с Кокляевым». Потом он показывает высказывания Кокляева. Я ему говорю: «Слушай, давай сейчас не будем на Кокляева нападать. Всему свое время». Может быть, он станет Кокляеву интересен. Но если ты хочешь попробовать свои силы, то вперед. Вот — площадка Fight Nights. Мы хотели организовать его бой с Берчиком, но пока его нет. Но 10 июня Азиз будет драться».

Турнир AMC Fight Nights 112 состоится 10 июня в Москве.

В главном событии вечера чемпион легкого веса Нариман Аббасов будет защищать пояс против россиянина Марифа Пираева.

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