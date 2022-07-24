Пимблетт: «Уверяю вас, вы увидите меня еще раз до конца года»

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт прокомментировал победу над Джорданом Левиттом на турнире UFC Fight Night 208.

«Это был дерьмовый бой, это был не я, знаю, что могу лучше. Удушающий? Это моя работа, то, что я всегда делаю, когда перевязываю руку треугольником. Спасибо публике, я люблю каждого, кто пришел сюда сегодня. Вы увидите меня в клетке до конца года, уверяю вас.

Хочу сказать кое-что... В 4 часа ночи в пятницу меня разбудило сообщение, что мой друг убил себя. Это было за 5 часов до взвешивания. Поэтому... Рики, эта победа для тебя. Это какое-то клеймо в нашем мире, что мужчина не может рассказать вслух [о своих проблемах]. Если ты мужик, и ты чувствуешь, что на твоих плечах слишком большая ноша и единственный выход — убить себя — пожалуйста, поговори с кем-нибудь. Хоть с кем-то. Нужно избавляться от этого клейма, что мужчина должен все держать в себе. Говорите», — сказал Пимблетт в октагон-интервью.

Пиблетт победил Левитта удушающим приемом во втором раунде. 27-летний англичанин одержал 19 побед при 4 поражениях. В UFC Пимблетт ни разу не проиграл и выиграл досрочно третий бой подряд в промоушене. Левитт потерпел второе поражение в профессиональной карьере при 10 победах.