Пимблетт одолел Левитта удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC в Лондоне

Британский боец Пэдди Пимблетт одолел Джордана Левитта удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC Fight Night 208 в Лондоне.

27-летний англичанин одержал 19 побед при 4 поражениях. В UFC Пимблетт ни разу не проиграл и выиграл досрочно третий бой подряд в промоушене. Левитт потерпел второе поражение в профессиональной карьере при 10 победах.

В марте в предыдущем поединке Пимблетт победил Варгаса самбишном в первом раунде на UFC Fight Night 204 в Лондоне.