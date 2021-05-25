Александр Волков: «Страна вспоминает о тебе, только когда ты медальки выигрываешь»

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков поучаствовал в блице для портала Premier.one, в ходе которого высказался о коррупции в любительском спорте.

«За первый бой в профессионалах мне заплатили пять тысяч рублей, я такой: «О, ни фига себе, этим можно зарабатывать деньги? Пять тысяч рублей за бой, неплохо!» А раньше я выступал только за медальки, ничего не платили. На любителях дерешься 3-4 боя, получаешь медальку и рад, что ты чемпион Москвы.

Наш любительский спорт суперкоррумпирован. Сейчас ребята выступают по кикбоксингу — продвигают своих. Обычный парень дерется с местечковым, и если бой дошел до решения, то обычный парень проиграет тому бойцу, которого ведут. Или есть такая тема всем известная — кто-то не выполнил Мастера спорта, ему нужно это звание. Ты, допустим, Мастер, к тебе подходят: «Слей давай ему бой, поедешь на Европу, Мир. А он получит Мастера, ему не хватает одного боя».

Я понимаю, что медальки — это тоже очень хорошо, выступать за честь страны и так далее. Но, к сожалению, страна о тебе вспоминает, только когда ты эти медальки выигрываешь. А чтобы еще до них дойти — нужно пройти всю эту коррупцию, бюрократию и так далее", — сказал Волков в блиц-викторине порталу Premier.one.

26 июня Волков подерется с Сирилом Ганом на турнире UFC Fight Night.