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Петросян победил Минакова и защитил титул чемпиона Fight Nights в полутяжелом весе

01:55
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Армянский боец Армен Петросян победил россиянина Дмитрия Минакова нокаутом во втором раунде и защитил титул чемпиона АМС Fight Nights в полутяжелом весе.

Бой был остановлен после точного попадания Петросяна ногой в печень соперника. Турнир AMC Fight Nights прошел в пятницу в Магнитогорске.

На счету армянина — 5 побед и 0 поражений в ММА. У российского бойца 4 победы и 2 поражения. Дмитрий Минаков — родной брат бывшего чемпиона Bellator в тяжелом весе Виталия Минакова.

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