Петросян победил Минакова и защитил титул чемпиона Fight Nights в полутяжелом весе

Армянский боец Армен Петросян победил россиянина Дмитрия Минакова нокаутом во втором раунде и защитил титул чемпиона АМС Fight Nights в полутяжелом весе.

Бой был остановлен после точного попадания Петросяна ногой в печень соперника. Турнир AMC Fight Nights прошел в пятницу в Магнитогорске.

На счету армянина — 5 побед и 0 поражений в ММА. У российского бойца 4 победы и 2 поражения. Дмитрий Минаков — родной брат бывшего чемпиона Bellator в тяжелом весе Виталия Минакова.