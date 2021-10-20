Петросян нокаутировал Колева на Dana White's Contender Series и получил контракт с UFC
20 октября, 11:42
Бывший чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Армен Петросян получил контракт с UFC.
В ночь на 20 октября в Лас-Вегасе на шоу Даны Уайта Contender Series Петросян эффектно нокаутировал в первом раунде болгарина Калояна Колева.
После боя пресс-служба UFC сообщила о предложении Петросяну контракта с сильнейшей лигой мира.
WHAT IN THE WORLD ?— UFC (@ufc) October 20, 2021
Petrosyan w/ the IMPRESSIVE finish!
[ #DWCS live on #ESPNPlus ] pic.twitter.com/TS0lOQdDJe
Теперь на счету 30-летнего бойца 6 побед и 1 поражение.
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