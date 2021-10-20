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Петросян нокаутировал Колева на Dana White's Contender Series и получил контракт с UFC

20 октября, 11:42
Армен Петросян (в центре). Фото Instagram
Армен Петросян (в центре). Фото Instagram
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Бывший чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Армен Петросян получил контракт с UFC.

В ночь на 20 октября в Лас-Вегасе на шоу Даны Уайта Contender Series Петросян эффектно нокаутировал в первом раунде болгарина Калояна Колева.

После боя пресс-служба UFC сообщила о предложении Петросяну контракта с сильнейшей лигой мира.

Теперь на счету 30-летнего бойца 6 побед и 1 поражение.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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