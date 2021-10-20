Эдвардсу пообещали бой за титул UFC в случае победы над Масвидалем

Британский полусредневес Леон Эдвардс уверен, что после победы над Хорхе Масвидалем он подерется за титул UFC с победителем пары Камару Усман — Колби Ковингтон.

«Они предложили правильную сумму, поэтому я решил, что сделаю небольшую паузу перед титульным поединком, — сказал Эдвардс The MMA Hour. — Бой за титул является частью сделки. Я выдвинул им это условие до того, как они предложили правильную сумму. Я сказал им: «Ребята, я проведу этот бой для вас, но потом я должен побороться за титул». У меня нет сомнений, что в следующий раз я подерусь за титул. Куда им еще деваться? У них нет другого кандидата на чемпионский бой. Я полностью сфокусирован на поставленной задаче. В декабре снесу Масвидаля. К тому же я уже очень давно хотел это сделать. Мне не терпится выйти туда и заткнуть ему рот».

Эдвардс и Масвидаль проведут бой на турнире UFC 269, который состоится в ночь на 12 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

На счету Эдвардса 19 побед, 3 поражения и 1 бой, признанный несостоявшимся.