Петр Ян улетел в США. Он будет готовиться к бою в зале АТТ

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян из команды «Архангел Михаил» отправился в США для подготовки к первой защите титула. Вместе с другом — бойцом Денисом Лаврентьевым — он будет тренироваться в зале American Top Team (штат Флорида).

К концу января к Яну присоединится его ирландский тренер — Джон Хатчинсон, с которым он обычно готовится к боям в Таиланде.

«Летим в Майами тренироваться в American Top Team. Сейчас многие залы закрыты, а там тренируется много ребят легковесов. Джони Бой (Хатчинсон. — Прим. «СЭ») прилетит 25 января после Абу-Даби. В общем, едем пахать», — цитирует Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Ранее сообщалось, что титульный бой с участием Яна может состояться 13 февраля на UFC 258 или 6 марта на UFC 259. Соперником российского бойца должен стать американец Алджамейн Стерлинг. Их бой изначально планировался на шоу UFC 256 (12 декабря 2020-го).