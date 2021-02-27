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Петр Ян: «Сына второго назвал Константином, потому что Костян — нормальное пацанское имя»

22:09
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Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал, почему назвал второго сына Константином.

«Мне нравится это имя. Не почему-то, что вы там думаете, а просто хорошее имя. Я почитал про него, есть несколько у меня друзей и знакомых с именами Константин. Ну хорошее же имя, в принципе? Костя, Костян. Нормальное пацанское имя», — сказал Ян в интервью «СЭ».

6 марта Петр Ян проведет защиту титула против Алджамейна Стерлинга на UFC 259 в Лас-Вегасе.

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