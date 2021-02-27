Боец ММА Расул Мирзаев прокомментировал отмену боя с Нурбергеном Шариповым, отметив, что пережил не самую лучшую весогонку.

«Вздохнул и, понимая, что не все от нас зависит, сказал: «Слава богу». Что еще сказать... идем дальше. Главное жив остался. У меня тоже в этой весогонке чуть сердце не остановилось», — отметил спортсмен в интервью «СЭ».

Россиянин Мирзаев и казахстанец Шарипов должны были сойтись в клетке на турнире ACA 118, который состоялся вчера в Москве. Встреча отменилась по причине того, что Шарипов не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории, показав на весах лишние 4,5 кг.

(Ислам Бабаджанов)