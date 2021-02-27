Петр Ян: «Хорошо режу углы соперникам благодаря работе детских тренеров по боксу»

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян обсудил с «СЭ «манеру своего передвижения и боксирования.

— Всегда удивляла ваша способность вести бой в своих коридорах, резать сопернику углы. Вы уже до боя, изучив соперника, понимаете, как будете двигаться, или по ходу прочитываете его?

— Во время боя. Во время боя начинаю понимать, как соперник двигается. Первый раунд собираешь информацию — как он двигается, под какими углами смещается, как защищается. В боксе, знаете, у нас были некоторые тренировки, тренер называл их «ниточка и иголочка». И вот мы постоянно друг с другом, друг за другом. Это все осталось с бокса — умение контролировать дистанцию, умение обрезать, он пошел, ты чуть ему в бок. А не то что, знаете, некоторые ребята просто по кругу друг за другом двигаются, не понимают, что здесь можно обрезать и здесь. Это у меня все с бокса, за это спасибо огромное моим тренерам: Сульжикову Николаю Николаевичу, Демченко Юрию Владимировичу, Яцину Юрию Васильевичу. Это их работа

— Дэн Харди как-то сказал про вас интересную вещь, что вы специально многие удары бьете не технично, мажете, чтобы усыпить соперника.

— Это тоже с бокса. Есть такие удары, которые ты просто можешь ... это как бы финт — ты бьешь трехударную комбинацию, понимаешь, что один будет по воздуху, вторым ты не дотянешься, но третьим ты точно попадешь. Не всегда это получается, иногда ты хочешь попасть, но промахиваешься, иногда попадаешь непроизвольно. Но так — постоянно хочу запутать соперника

— Первый нокдаун с Риверой — мой любимый ваш нокдаун в UFC. Вы же били правой до этого постоянно, не попадали, а затем новый промах правой, второй удар в серии и левым крюком накрыли его. Это же чистая ловушка была (с промазанным правым)?

— Это левый такой полубоковой со смещением в правую сторону. Это когда ты бьешь правой и смещаешься влево. Разноименные удары, тоже с бокса. Я понимал, что он часто двигался в левую сторону от меня. Если бы я также фронтально шел на него, было бы опасение, что тейкдаун пропущу. А здесь я доставал его, сам провоцировал его, навязывал ему дистанцию, что я буду давить его. Я давил его и смещался с ударом — в тот момент, когда он от моего давления начинал смещаться в левую сторону — в этот момент залетал нежданчик.