Даниэль Кормье назвал Ислама Махачева лучшим легковесом в мире

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что 30-летний российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) в настоящее время является лучшим легковесом в мире.

«Когда я увидел Хабиба, а затем Ислама, то подумал, что дагестанцы стали осваивать смешанные единоборства, и это проблема для всего мира. Так и произошло, — сказал Кормье в интервью MMA Fighting. — Ислам сейчас является лучшим бойцом мира в легком весе. В навыках с ним никто не сравнится. Он сумасшедший. На тренировке он сказал мне, чтобы я привел в зал Джордана Берроуза [олимпийский чемпион по вольной борьбе], чтобы он с ним поборолся. Он уверен в себе, и за это я его очень люблю».

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.