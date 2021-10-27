Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Петр Ян поздравил Емельяненко с победой над Джонсоном: «Федор сделал все своевременно, четко»

15:35
Федор Емельяненко победил Тимоти Джонсон. Фото Bellator MMA
Федор Емельяненко победил Тимоти Джонсон. Фото Bellator MMA
Теги:

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян высказался о победе Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Не только бой Федора, но и весь турнир смотрели командой, — ответил Ян на вопрос «СЭ» на медиадне UFC 267. — Там много наших ребят дрались. Очень рад за победу Федора в 45 лет. Он был в хорошей форме и сделал все своевременно, четко. С этим я его и поздравляю».

Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде турнира Bellator 269, который проходил 23 октября в Москве.

На турнире UFC 267, который пройдет 30 октября в Абу-Даби, Ян сразится за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе против американца Кори Сандхэгена. Телеканал «РЕН ТВ» в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
«Эти проклятые голы мне уже никогда не забыть...» За что Березовского обвинили в сдаче матча «Зенит» — «Спартак»?
СБУ разрешила трем российским артистам выступать на Украине
0