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Более 150 фанатов отправятся на бой Петра Яна на специальном чартере

15:50
Более 150 фанатов отправятся на бой Петра Яна на специальном чартере. Фото Пресс-служба клуба «Архангел Михаил»
Более 150 фанатов отправятся на бой Петра Яна на специальном чартере. Фото Пресс-служба клуба «Архангел Михаил»
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В субботу, 30 октября, в Абу-Даби на турнире UFC 267 состоится титульный бой российского бойца Петра Яна против американца Кори Сэндхагена за пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг).

Из Екатеринбурга поддержать бойца отправится 150 человек. В пятницу из Кольцово в Абу-Даби отправится специальный борт с фанатами, тренерами, спортсменами, одноклубниками и семьей Петра Яна. Организацию чартера взял на себя основатель клуба «Архангел Михаил» и глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 мск.

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