Более 150 фанатов отправятся на бой Петра Яна на специальном чартере

В субботу, 30 октября, в Абу-Даби на турнире UFC 267 состоится титульный бой российского бойца Петра Яна против американца Кори Сэндхагена за пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг).

Из Екатеринбурга поддержать бойца отправится 150 человек. В пятницу из Кольцово в Абу-Даби отправится специальный борт с фанатами, тренерами, спортсменами, одноклубниками и семьей Петра Яна. Организацию чартера взял на себя основатель клуба «Архангел Михаил» и глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 мск.