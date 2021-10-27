Алджамейн Стерлинг вернется в октагон в начале 2022 года

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг прокомментировал свое скорое возвращение в октагон, а также рассказал, сколько боев ему нужно провести для титульного поединка.

«Я думаю, что вернусь в январе — феврале, самое позднее — в марте. Я становлюсь старше и хочу извлечь выгоду из своей молодости. Я бы с удовольствием попробовал провести три титульных боя за год.

Это означает, что мне придется выиграть следующий, а затем попытаться выиграть три в течение календарного года, что является большим подвигом, но я думаю, что если я смогу сохранить свое тело здоровым, то смогу это сделать", — передает BJPenn слова Стерлинга.

31-летний боец в апреле этого года перенес операцию. Ему заменили межпозвоночный диск в шейном отделе.

В марте Стерлинг провел поединок против россиянина Петра Яна в Лас-Вегасе на UFC 259. Бой был остановлен в 4-м раунде после того, как Ян нанес сопернику неумышленный удар коленом в голову. За это российского бойца дисквалифицировали, лишив титула UFC в легчайшем весе.

Бойцы должны были провести матч-реванш на UFC 267, однако Стерлинг не был допущен к бою по медицинским показаниям. Вместо него с Яном будет драться Кори Сэндхэген.