Петр Ян: «Попросил бы Дану Уайта взять в UFC Хамзина и Лаврентьева»

Российский боец UFC Петр Ян сообщил в интервью «СЭ», что хотел бы попросить главу лиги Дану Уайта подписать контракты с бойцами, с которыми он тренируется — Ильясом Хамзиным и Денисом Лаврентьевым.

— Если бы рядом сидел Дана Уайт, какие вопросы ему бы задали?

— Первый: «Когда у меня будет титульный бой?». Второй момент — каждый боец, который дерется за пояс, подписывает за собой одного-двух друзей в UFC, это нормальная практика. Хочу, чтобы в одном карде с моим титульным боем, либо позже, выступили несколько моих ребят.

— Первые двое в этом списке?

— Ильяс Хамзин и Денис Лаврентьев. Ильяс живет в Омске, Диня — в Екатеринбурге. Я с ними тренируюсь и хочу, чтобы их подписали.

И Хамзин, и Лаврентьев последние бои провели в российском промоушене RCC. На счету Хамзина — 4 победы, 1 поражения. У Лаврентьева — 9 побед, 1 поражение. Хамзин выступает в полусредней категории (до 77,1 кг), Лаврентьев — в легчайшем весе (до 61,2 кг). (Юрий Голышак)