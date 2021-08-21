Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Александр Емельяненко: «Харитонов — все! Ему пора завязывать со спортом»

11:41
Сергей Харитонов против Чейка Конго. Фото USA Today Sports
Сергей Харитонов против Чейка Конго. Фото USA Today Sports
Теги:

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал поражение Сергея Харитонова Чейку Конго на турнире Bellator 265.

«Поражение Сергея не стало неожиданностью. Харитонов — все! Ему пора завязывать со спортом. У него все пошло вниз по наклонной. Харитонов сейчас будет постоянно сливать бои», — сказал Емельяненко «СЭ».

Харитонов проиграл французу Чейку Конго на турнире Bellator 265. Поединок завершился в самом конце второго раунда после удушающего приема. После боя стало известно, что Харитонов в первом раунде сломал руку.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Отъезд звезд, второе пришествие Моуринью, решающий год для Миранчука и Кокорина. Каким будет новый сезон серии А
Сибиряк ушел из сборной России и стал чемпионом мира. Золотой прыжок Матвея Волкова
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: результаты матчей 20 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
5
Офсайд