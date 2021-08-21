Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал поражение Сергея Харитонова Чейку Конго на турнире Bellator 265.

«Поражение Сергея не стало неожиданностью. Харитонов — все! Ему пора завязывать со спортом. У него все пошло вниз по наклонной. Харитонов сейчас будет постоянно сливать бои», — сказал Емельяненко «СЭ».

Харитонов проиграл французу Чейку Конго на турнире Bellator 265. Поединок завершился в самом конце второго раунда после удушающего приема. После боя стало известно, что Харитонов в первом раунде сломал руку.