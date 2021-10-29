Виталий Минаков: «Петр Ян восстановит свое чемпионство и заберет пояс»

Российский тяжеловес Виталий Минаков поделился ожиданиями от боя Петра Яна против американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267.

«Петр, думаю, без особых проблем заберет пояс. Хоть я не люблю делать прогнозы, но он будет фаворитом в этом поединке. Петр обучен во всех аспектах. Он базовый боксер, но при этом бьет с ног и рук. Очень интересные комбинации у него, хорошо борется. Ударнику очень сложно освоить навыки борьбы, но ему это удалось. Петр очень собранный всегда. Из российских бойцов он очень интересный во всех аспектах, особенно в ударной технике. До того, как завоевал пояс, переехал весь дивизион. Не помню, чтобы ему кто-то оказал хорошую конкуренцию. Уверен, что Петр восстановит свое чемпионство и заберет пояс», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Бой Яна против Сэндхагена состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22:00 мск.