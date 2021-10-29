Махачев: «Хукер вышел против меня, чтобы заработать»

Российкий легковес UFC Ислам Махачев высказался о том, почему новозеландец Дэн Хукер согласился на бой с ним.

«Хукер вышел против меня, чтобы заработать, — приводит слова Махачева UFC Russia. — Уверен, что Дэн потребовал больше денег. Сейчас заговорил про 5 раундов, хочет еще заработать. Он смотрит на этот поединок, как на хорошее бизнес-предложение»

Поединок Махачева с Хукером состоится 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира. Начало — в 22.00 по московскому времени.