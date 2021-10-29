Магомед Исмаилов о бое Яна с Сэндхагеном: «Американец будет сломлен»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от боя соотечественника Петра Яна против американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267.

«Я думаю, что Петр завтра одержит победу. Не знаю, каким образом, но американец будет сломлен», — Исмаилов в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Бой Яна против Сэндхагена состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22:00 мск.