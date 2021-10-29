Адам Яндиев: «У меня даже нет сомнений, что Ян победит Сэндхагена»

Российский боец ММА Адам Яндиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Петра Яна против американца Кори Сандхагена на турнире UFC 267.

«Я обязательно посмотрю этот бой, он вызывает интерес. Уверен, что Ян одержит завтра победу. У меня нет сомнений даже. Он находится в прекрасной форме, у американца мало шансов. Не знаю, за счет чего Кори может победить», — сказал Яндиев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Бой Яна против Сэндхагена состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 мск.