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Адам Яндиев: «У меня даже нет сомнений, что Ян победит Сэндхагена»

18:10
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Российский боец ММА Адам Яндиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя Петра Яна против американца Кори Сандхагена на турнире UFC 267.

«Я обязательно посмотрю этот бой, он вызывает интерес. Уверен, что Ян одержит завтра победу. У меня нет сомнений даже. Он находится в прекрасной форме, у американца мало шансов. Не знаю, за счет чего Кори может победить», — сказал Яндиев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Бой Яна против Сэндхагена состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 мск.

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