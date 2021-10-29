Исмаилов: «Я уже полностью восстановился и жду решающего боя с Минеевым»
18:13
Российский боец ММА Магомед Исмаилов в разговоре с «СЭ» рассказал о своем состоянии после боя с Владимиром Минеевым.
«Я уже полностью восстановился после прошедшего поединка. Тренируюсь в полную силу. Хочу ли я еще один бой с Владимиром Минеевым? Конечно, я жду решающего боя с ним», — сказал Исмаилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
16 октября Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил чемпионский титул AMC Fight Night в среднем весе. Это был второй бой соперников.
Первая встреча Исмаилова и Минеева состоялась в октябре 2018 года и завершилась вничью.
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