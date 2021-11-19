Петр Ян: «Блокирую журналистов, если звонят после 10 вечера»
20:55
Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал, что заносит журналистов, которые поздно ему звонят, в черный список.
«Я не знаю, откуда они мой номер берут. Разницу во времени не учитывают, в Москве 8 вечера, у нас уже 10 вечера. Ну кто в 10 вечера звонит? Поэтому очень многих заблокировал ребят. Звонит: «Алло, это такой-то такой-то телеканал». Я сразу — все понятно, до свидания. Заранее простите, кого заблокировал», — сказал Ян на пресс-конференции RCC.
30 октября Ян победил Кори Сэндхэгена единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби и стал временным чемпионом.
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