Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «Спорт-Экспресс» на пресс-конференции RCC поделился мнением о футворк-стиле Доминика Круза и Кори Сэндхэгена.

— Вы говорили, что Кори делает много лишних движений. Потом мы видели, как с Даниэлем Кормье вы пародировали движения Диллашоу. Правильно понимаю, что весь этот футворк-стиль, который изобрел Доминик Круз, кажется вам избыточным?

— Кори был очень хорошо готов, всегда двигался, не останавливался. Они поняли, что когда он останавливается, это опасно. Мне понравилось, как он меняет стойки, постоянно, как каланча какая-то, 180 сантиметров скачет постоянно (смеется). Как на тракторе Т-4 передвигался. По Диллашоу — да, была небольшая шутка у нас с Кормье. Я всегда стараюсь понять этот стиль — да, у них есть это лишнее в передвижениях. Взять Круза — он базовый борец, посмотрите, че он делает, е-мае. Когда он это начинает делать — 15-20 секунд на месте [скачет], руки привязаны здесь (смеется). Смешно выглядит, правда. Но как спортсмена я его, конечно, уважаю — он красавчик, с такими травмами дрался.