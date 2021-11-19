Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «Спорт-Экспресс» на пресс-конференции RCC рассказал о своей манере ставить высокий боксерский блок.

— В ММА многие держат руки высоко, но кроме вас никто не умеет так перекрываться блоком. Как пришли к такой постановке блока и можете ли представить себя в стиле, где руки будут опущены?

— С опущенными руками я не буду драться точно, потому что это очень опасно. А то, что я так перекрываюсь — в последние полтора года занятий боксом, 2011-2012 годы — ввели новое правило, называлось «боксировать в коробке». Раньше было 4 раунда по 2 минуты, потом вернулись к старым — 3 по 3. И все начали так боксировать — в этой коробке. Мне это нравилось. В ММА с этим блоком получается много принимать ударов на себя — это тоже урон для здоровья. Но я лично сильных таких ударов не получал, ощутимых. А этим блоком я заманиваю соперников, они думают, что я устал, когда встаю в такую защиту. Но мне она нравится.