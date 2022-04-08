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8 апреля, 23:35

Битва взглядов Петра Яна и Алджамейна Стерлинга. Видео

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг провели битву взглядов перед боем на турнире UFC 273
Иван Шитик
Корреспондент
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Алджамейн Стерлинг против Петра Яна.

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян и его соперник, действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг провели традиционную «дуэль взглядов».

Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который пройдет в ночь с 9 на 10 апреля в США.

На церемонии взвешивания Стерлинг показал вес 61 кг, Ян — 60,8 кг.

В их первом бою Стерлинг победил при помощи дисквалификации Яна — россиянин выигрывал, но в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом. Сейчас американцу принадлежит титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ян же в октябре стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе, победив единогласным решением судей Кори Сэндхагена.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
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