Песков прокомментировал критику Нурмагомедовым спектакля "Охота на мужчин"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился мнением о критике в адрес спектакля "Охота на мужчин".

- Сила нашего государства - как раз в его многоконфессиональности и многонациональности и, естественно, в разных субъектах Российской Федерации есть свои традиции - национальные, исторические, религиозные - которые, конечно, нельзя не учитывать, цитирует Пескова ТАСС. - Принимать это во внимание нужно обязательно. Трудно говорить о том, что это можно как-то кодифицировать и юридически оформить, но не учитывать национальные обычаи и традиции нельзя.

Соблюдение российского законодательства обязательно на всей территории Российской Федерации, здесь глупо об этом даже говорить. А что касается национальных обычаев, то их тоже нельзя не принимать во внимание, тем более в такой многонациональной стране как Россия.

Ранее известный боец UFC Хабиб Нурмагомедов резко раскритиковал идею показа спектакля "Охота на мужчин" в Дагестане.

- Дагестан – это наша земля. И тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен, - написал спортсмен в своем Инстаграме. - Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Где наше правительство республики? Где чиновники наши? Кто вообще отвечает за это? Дагестан – это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют в последнее время к нам.

Дагестан, проснись! Хабиб выступил против легкой эротики